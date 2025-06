Caucaia: ministro do STF anula decisão da Câmara de afastar vereador bolsonarista

Vereador de Caucaia Trancredo dos Santos, do PL / Crédito: Reprodução/ Instagram @tancredodossantos

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), anulou, nesta quarta-feira, 11, a decisão da Câmara Municipal de Caucaia, no Ceará, que havia afastado temporamente o vereador Tancredo dos Santos (PL) do cargo. Ele havia sido suspenso de suas atividades por 30 dias após denúncia feita à Comissão de Ética da Câmara Municipal de Caucaia por violação de decoro parlamentar com colegas vereadores. No início de maio, a Casa havia aprovado a suspensão por 17 votos favoráveis após vereadores apresentarem um relatório à comissão sobre o caso.

Tancredo apresentou uma reclamação constitucional ao Supremo Tribunal Federal. Gilmar Mendes, que foi relator do caso, considerou que o procedimento da Câmara violou o Decreto-Lei 201/1967 e a Súmula Vinculante 46 do STF, que regem o processo de cassação de mandatos. A Súmula Vinculante em questão estabelece que a definição dos crimes de responsabilidade e as normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União. Já o Decreto-Lei 201/1967 impede que o vereador denunciante vote sobre a denúncia ou integre a comissão processante. Como resultado, o julgamento anterior da Câmara e o afastamento cautelar foram revogados e o vereador deve, conforme a decisão, retornar imediatamente ao exercício do cargo. Pelas redes sociais, o PL do Ceará celebrou a volta do vereador. "Após ser injustamente perseguido, Tancredo dos Santos retoma sua atuação com ainda mais determinação por Caucaia", escreve publicação. O parlamentar compartilhou imagem em sessão na Câmara: "Voltamos com força total".