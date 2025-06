Marido de Zambelli, Aginaldo se licenciou de cargo em Caucaia para estar com 'parente doente'

A informação foi confirmada ao O POVO pela Prefeitura nesta terça-feira, 3, e ocorre em meio à viagem ao Exterior da esposa dele, a deputada federal Carla Zambelli (PL), que responde a dois processos no Supremo Tribunal Federal (STF) .

A nova previsão de retorno é no dia 1º de julho. O secretário adjunto, Marcos Sena, assumiu a pasta da Segurança, "garantindo a continuidade dos serviços e o pleno funcionamento das atribuições da secretaria".

O retorno estava previsto para o dia 30 de maio. No entanto, Aginaldo formalizou novo pedido de licença, de 30 dias, "a fim de acompanhar um familiar em tratamento de saúde".

Nesta terça-feira, Carla Zambelli informou que está fora do Brasil e que vai se licenciar do mandato para denunciar o STF junto à comunidade internacional, assim como fez o correligionário Eduardo Bolsonaro (PL).

O POVO contatou a assessoria de Zambelli para confirmar se Aginaldo a acompanha na viagem ao Exterior, além de ter tentado contato direto com ele por ligação telefônica e aplicativo de mensagem. Até o momento, não houve resposta. A matéria será atualizada quando houver retorno.

Também nesta terça, a Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu à Suprema Corte a prisão preventiva de Zambelli. A representação foi enviada ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes. O documento é físico e está em sigilo.

Zambelli responde a dois processos no STF. Em um deles, ela foi condenada a 10 anos de prisão, em regime inicial fechado, e à perda do mandato pela invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Em outro, responde por perseguir um homem com uma pistola na véspera do segundo turno das eleições de 2022.