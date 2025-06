Reuniões de Bolsonaro trataram de Ciro e Girão antes de 'bênção' a Roberto Cláudio

Articulações e reuniões em Fortaleza com a presença do ex-presidente foram definitivas para que a oposição tenha um nome favorito para disputar o Governo do Ceará

As pouco mais de 24 horas durante as quais Jair Bolsonaro (PL) esteve em Fortaleza, entre quinta-feira, 29, e sexta-feira, 30, da semana passada, redirecionaram as articulações da oposição para as eleições de 2026 no Ceará. Roberto Cláudio saiu como alternativa preferencial para concorrer a governador, mas havia e ainda há divisões internas. O senador Eduardo Girão (Novo) também tem defensores no núcleo do bolsonarismo. Mas, até se chegar a esse ponto, houve uma tarde de muitas conversas que entraram pela noite.

Bolsonaro se reúne com mandatários do PL

O ex-presidente chegou a Fortaleza no fim da manhã e seguiu direto para a churrascaria Nativas Grill, no Meireles, onde almoçou com apoiadores. À tarde, seguiu para o hotel Gran Marquise, na Beira Mar. Por volta de 16 horas, ele se reuniu com dez parlamentares do PL cearense: os vereadores de Fortaleza Bella Carmelo, Julierme Sena, Inspetor Alberto, Marcelo Mendes e Priscila Costa; o vereador de Caucaia Tancredo dos Santos; os deputados estaduais Alcides Fernades e Dra. Silvana e os deputados federais Dr. Jaziel e André Fernandes.