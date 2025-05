Bolsonaro deixa assunto Ciro Gomes para líderes no Ceará: 'Converse com o André'

Jair Bolsonaro com parlamentares do PL no Ceará / Crédito: Assessoria André Fernandes/divulgação

Tanto da parte dos aliados quanto de jornalistas, o assunto que mais desperta curiosidade na visita do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a Fortaleza é sobre a possibilidade de aliança com Ciro Gomes (PDT). Ele, porém, evitou qualquer comentário sobre o assunto e delegou a questão aos principais líderes do PL local. "Converse com o André", foi a primeira manifestação pública dele sobre o assunto, ainda na tarde desta quinta-feira, 29, em referência ao deputado federal André Fernandes (PL), conforme vídeo compartilhado pela assessoria do parlamentar.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Na semana passada, André havia feito elogios a Ciro. "Durante todo o seu histórico, ele mostrou que ser uma pessoa preparada, inteligente e que tem coragem também para enfrentar o Elmano". Como O POVO mostrou, a manifestação foi mal recebida por Bolsonaro. Secretário-geral do PL nacional, o senador Rogério Marinho disse não haver chance de o partido apoiar Ciro. Na noite desta quinta, ao chegar a jantar com aliados no restaurante Coco Bambu, no Meireles, Bolsonaro foi questionado sobre o assunto pelo O POVO. Sem dizer uma palavra, ele apontou com o polegar para o deputado estadual Carmelo Neto, presidente do PL no Ceará, que vinha logo atrás. VÍDEO | questionado sobre Ciro, Bolsonaro aponta para Carmelo: Bolsonaro delega a líderes locais se manifestar sobre Ciro Gomes. Mais cedo, questionado sobre o assunto, ele disse para perguntar a André Fernandes. Nesta noite, ao chegar a jantar com aliados, novamente indagado, ele apontou para Carmelo Neto pic.twitter.com/OeMwkPL24W — Jogo Político (@jogopolitico) May 29, 2025

Já na saída, Bolsonaro falou sobre a reunião com o agora ex-pedetista Roberto Cláudio, antecipada pelo O POVO. Ele enfatizou que as decisões sobre eleições do próximo ano no Ceará caberão aos líderes locais. "Quem vai decidir é o pessoal daqui", disse. Diante das perguntas dos repórteres, ele enfatizou: "É o pessoal daqui que vai decidir". André Fernandes: "Mais para frente" Questionado sobre o possível apoio a Ciro, André Fernandes disse que uma decisão será posterior. "A gente vai deixar isso um pouco mais para a frente". Ele comemorou a referência feita por Bolsonaro a ele.