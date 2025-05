Roberto Cláudio confirmou a Bolsonaro a qual partido irá se filiar; veja como foi o encontro

Jair Bolsonaro e Roberto Cláudio / Crédito: Marcello Casal Jr (Agência Brasil)/Fernanda Barros (O POVO)

O ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, encontrou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no fim da tarde desta quinta-feira, 30. Eles se reuniram por volta de 17h30min num quarto do hotel Gran Marquise que havia sido reservado pelo deputado estadual Carmelo Neto, presidente do PL no Ceará. Eles conversaram durante aproximadamente uma hora. Além de Roberto, Bolsonaro e Carmelo, o senador Rogério Marinho (RN), secretário-geral do PL nacional, e o deputado federal André Fernandes também participaram.

Roberto confirmou ao ex-presidente que irá se filiar ao União Brasil, partido de Capitão Wagner. A tendência é antecipada pelo O POVO desde novembro do ano passado. No começo da mesma tarde, o ex-prefeito anunciou a desfiliação do PDT. Um dia antes, RC se reuniu em Brasília com Antônio Rueda, presidente nacional do União Brasil. O ex-prefeito relatou que o ingresso no novo partido já está acertado. Roberto deve ser seguido no União Brasil por dois dos quatro deputados estaduais atualmente no PDT: Queiroz Filho e Cláudio Pinho. Os outros dois devem ir para o PL — Antônio Henrique e Lucinildo Frota.

Não houve convite para o ex-prefeito se filiar ao PL. Entendeu-se que o partido já terá candidato a senador — deverá ser o deputado estadual Alcides Fernandes, pai de André. Sobre o que Bolsonaro e Roberto Cláudio conversaram A reunião serviu para Roberto e Bolsonaro serem apresentados. Nos dois anos em que eles foram simultaneamente prefeito e presidente, em 2019 e 2020, não participaram de nenhuma solenidade juntos, nem nas visitas oficiais de Bolsonaro ao Estado.