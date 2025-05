Carmelo: 'Por enquanto, não está posto nome do Ciro a governo, Senado, muito menos presidente'

Deputado estadual Carmelo Neto (PL) em discurso no seminário do Partido Liberal / Crédito: Rogeslane Nunes/O POVO

O deputado estadual Carmelo Neto, presidente do PL no Ceará, trata como especulação a possibilidade de pré-candidatura de Ciro Gomes (PDT) em 2026. Em meio às articulações de um bloco oposicionista reunindo PL, União Brasil e o grupo que está ou estava no PDT, Ciro surgiu como possibilidade de concorrer a governador, mas Carmelo minimiza a possibilidade. "O Ciro, pelo que tem dito, não é candidato. Então acredito mesmo ser uma especulação. Mas o Ciro já disse várias vezes que não é candidato. Então a gente trabalha com o que de fato está posto. Por enquanto, não está posto o nome do Ciro para pré-candidatura, nem a governo, nem a Senado, enfim, a nenhum cargo. Muito menos para presidente, que ele também já descartou", disse.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Filiações ao PL Segundo o deputado estadual, o senador Eduardo Girão (Novo) pode migrar ao Partido Liberal visando a candidatura ao governo do Ceará nas eleições de 2026. Durante o 2º Seminário de Comunicação do PL, realizado nesta sexta-feira, 30, em Fortaleza, Carmelo comentou algumas articulações de parlamentares da oposição. O deputado estadual afirma que o nome de Girão é "muito respeitado", e tem a "consideração" dos bolsonaristas. "Mas é preciso que se dialogue da mesma maneira com o Roberto. Então a gente tem tempo, eleição é só no próximo ano", afirma Carmelo. Ele reitera que o ex-prefeito Roberto Cláudio, recém desfiliado do PDT, é “peça importante” para 2026 e deve se filiar ao União Brasil. "O Roberto é uma peça importante, representa um grupo político relevante aqui no estado do Ceará", diz Carmelo.