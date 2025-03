Evandro recebe bancada do PDT; Jânio deve ir pra base, PP Cell fica na oposição

Estiveram com Evandro os vereadores, Adail Júnior, Gardel Rolim, Luciano Girão, Jânio Henrique, Paulo Martins, PPCell, Marcel Colares e Kátia Rodrigues. Além de Figueiredo, também participou da reunião o chefe de gabinete do prefeito, Eudes Bringel (PSD).

Mesmo sob chuva, Evandro Leitão (PT) recebeu na manhã desta segunda-feira, 10, a bancada de vereadores do PDT na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), juntamente do presidente nacional interino, André Figueiredo, no Paço Municipal.

O encontro teve início às 9 horas e terminou por volta de 11h30min. Os vereadores levaram ao prefeito de Fortaleza a situação dos suplentes da sigla que receberam muitos votos e mostraram o desejo de que fossem de alguma forma contemplados. O PDT elegeu a maior bancada de vereadores em Fortaleza, com oito parlamentares. O partido comandava a Prefeitura até dezembro passado, com o ex-prefeito José Sarto.

O PDT tem como primeiro suplente Raimundo Filho, que teve 10.255 votos, mas não se elegeu. Na Câmara, o menos votado a conseguir mandato foi Marcos Paulo (PP), com 4.992. Isso ocorre porque em eleições de vereadores e deputados, as vagas são distribuídas conforme a votação dos partidos ou federações, não pelas votações individuais.

Ao O POVO , Jânio afirmou que falou para Evandro do interesse de se juntar aos demais pedetistas e apoiá-lo, no que marcaram de ter uma conversa individualmente e assim tomar uma decisão.

Dos oito vereadores de Fortaleza, seis integram a base do prefeito, mas dois não aderiram à gestão de Evandro na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor): Jânio Henrique e PP Cell . As situações de ambos se encaminharam para resolução. Jânio deve integrar a base e PP Cell ficar na oposição.

"Eu já tinha falado em outro momento que eu ainda não tinha definido para que lado eu ia e a gente teve essa primeira oportunidade de conversar com o prefeito, coisa que eu ainda não tinha tido, então a gente conversou na reunião. Falei do meu interesse de poder participar juntamente com os outros seis vereadores, fazendo parte da bancada do PDT que apoia o prefeito. A gente ficou acertado de que eu vou ligar para o prefeito e a gente conversar individualmente para daí a gente tomar uma decisão", explicou.

Sobre a situação de PP Cell, o vereador participou da reunião como vereador da bancada. No momento da foto de Evandro com todos, ele foi o único a não estar presente. Aliado de André Fernandes (PL) e postulante a se filiar a outra sigla de olho na vaga de deputado federal em 2026, o vereador disse a Evandro que fará oposição construtitva e não ficará apenas "batendo".