Eduardo Bismarck deve trocar PDT pelo Podemos e projeta Ana Paula e mãe de Glêdson candidatas

Deputado federal exerce hoje o cargo de secretário de Turismo do Ceará. Bismarck Maia, pai de Eduardo, comanda o Podemos no Estado

O secretário confirmou que a tendência é que o Podemos seja o partido pelo qual vá disputar uma vaga na Câmara, no que seria seu terceiro mandato. "A menos que haja uma mudança muito grande, devo concorrer a (deputado) federal pelo Podemos, que meu pai ( Bismarck Maia ) preside aqui no Ceará", afirmou ao O POVO .

Eduardo adiantou que a intenção do Podemos é fazer, pelo menos, um deputado federal em 2026. Otimista, considera que há uma chance de o partido conseguir fazer duas cadeiras, com outro nome fazendo entre 50 e 60 mil votos.

Citando nomes com bom potencial de votos, Bismarck citou a deputada federal Enfermeira Ana Paula (PDT) e Elizabeth Oliveira, mãe do prefeito de Juazeiro do Norte Glêdson Bezerra (Podemos). A fala indica que Ana Paula deverá seguir o caminho de Eduardo rumo ao Podemos, ela que atualmente exerce o mandato na Câmara Federal justamente pelo fato de Bismarck estar licenciado para comandar a Setur.

Fusão bem vista

Para o deputado, uma possível fusão do Podemos com o PSDB é vista com bons olhos. Com isso, a sigla ganharia bastante tempo de TV, ultrapassando o Republicanos, por exemplo.

