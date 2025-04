De olho em 2026, André Fernandes retoma articulações políticas e se reúne com deputados do PDT

Pedetistas e André Fernandes estiveram juntos em Brasília / Crédito: Reprodução/Instagram

Um encontro em Brasília fortaleceu a união existente entre membros da oposição no Ceará. Nesta quarta-feira, 9, três deputados estaduais do PDT, Queiroz Filho, Antônio Henrique e Lucinildo Frota, tiveram diversos encontros na capital federal. Um deles, talvez o principal, foi com o deputado federal André Fernandes (PL), apoiado pelos pedetistas no segundo turno das eleições municipais de Fortaleza, em outubro de 2024. O encontro se deu para fortalecer a união da oposição, alinhando forças para uma possível parceria que se encaminha para as eleições de 2026.

Fernandes, nome forte do PL no Ceará, não terá a idade mínima para concorrer a governador e nem a senador, devendo focar no apoio à candidatura do pai, deputado estadual Alcides Fernandes (PL), que teve lançada a pré-candidatura ao Senado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), na última semana. A indicação fez com que houvesse uma maior chance de alinhamento da oposição, com a possibilidade de o PL apoiar um nome de outra sigla para a disputa pelo cargo de governador. Nomes como Roberto Claudio, Moses Rodrigues, Glêdson Bezerra e Ciro Gomes foram discutidos como possibilidade de serem candidatos. Parlamentares de oposição já estiveram reunidos mais de uma vez em Fortaleza, principalmente na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), mas a ausência de André Fernandes foi sentida nas vezes anteriores. Ainda sobre o PL, os deputados pedetistas estiveram também com o deputado federal Dr. Jaziel (PL).