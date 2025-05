Assembleia do Ceará fará sessão solene em homenagem às ex-BBBs Renata e Eva

Renata Saldanha e Eva Pacheco, as cearenses que estiveram no BBB 25, se conheceram na Edisca / Crédito: Reprodução/Instagram

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) realizará sessão solene nesta segunda-feira, 26, a partir das 14 horas no Plenário 13 de Maio para homenagear à Escola de Desenvolvimento e Integração Social para Criança e Adolescente (Edisca) e às ex-alunas que participaram da última edição do Big Brother Brasil, Eva Pacheco e a campeã Renata Saldanha. A proposta do evento solene do parlamento cearense foi a partir de requerimento dos deputados Juliana Lucena (PT), Jô Farias (PT) e Marcos Sobreira (PSB).