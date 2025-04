Políticos parabenizam a cearense Renata Saldanha após vitória no BBB 25; veja reações

A bailarina cearense Renata Saldanha venceu a edição com 50,09% dos votos. / Crédito: Reprodução/Gshow

A vitória da cearense Renata Saldanha na edição 25 do Big Brother Brasil movimentou políticos cearenses após o resultado do programa. O feito conquistado pela bailarina e professora de dança marca a primeira vez que um participante do Ceará ganha a disputa. Além de terem puxado torcida na reta final do reality, políticos cearenses reagiram à conquista. O governador Elmano de Freitas (PT) compartilhou em suas redes sociais uma mensagem à sister: “Parabéns, Renata! Nossa campeã!”, escreveu o petista. Elmano chegou a puxar mutirão para a bailarina. Do seu gabinete, Chagas Vieira, chefe da Casa Civil, também felicitou a vitoriosa.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Jade Romero (MDB), vice-governadora do Estado, também felicitou a ganhadora. “Primeira cearense a conquistar o título de campeã do #BBB25, representando a força e a alegria do nosso povo. Seu carisma e autenticidade encantaram o Brasil. O Ceará celebra com você essa vitória histórica!”, compartilhou. O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), não ficou de fora das celebrações. “É CAMPEÃ! Nossa Renata Saldanha fez história e se tornou a primeira cearense a vencer o BBB”, compartilhou. Evandro continuou: “Com uma trajetória de luta e muito esforço, veio do Barroso e conquistou todo o Brasil. A vitória é dela, mas o orgulho é de todos nós, fortalezenses, que vibramos pelo sucesso da nossa bailarina do começo ao fim. Parabéns, Renata! Você merece!”. Também teve apoio no legislativo. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), Romeu Aldigueri (PSB), escreveu em suas redes sociais: “Campeã do BBB 25! Cearense arretada que representou o nosso estado com garra e coração. Você fez história!”.