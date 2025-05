Deputados criticam petista que divulgou Marcha da Maconha e aliados se solidarizam

Maconha / Crédito: lovingimages/ Pixabay

O debate sobre a descriminalização da maconha voltou à tona nesta semana na política cearense. O tema ganhou repercussão após a deputada estadual Larissa Gaspar (PT) fazer um vídeo convocando a população para a Marcha da Maconha que acontecerá neste mês de maio. Em sessão plenária na terça-feira, 13, a segunda-vice-presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) usou a tribuna para defender a legalização para fins medicinais, e citou que a medida para fins recreativos também afetaria o poder das organizações criminosas.

O líder do Governo Elmano na Alece, o deputado Guilherme Sampaio (PT), se solidarizou com a Larissa pelos ataques e também disse apoiar a medida de legalizar medicamentos à base de canadibiol que já foram regulamentados pela Anvisa. Larissa também lembrou que existe um projeto de lei 01014/2023 que legaliza a cannabis para fins medicinais e terapêuticos assinado por ela e os deputados De Assis Diniz (PT), Missias Dias (PT), Jô Farias (PT) e Renato Roseno (Psol), que atualmente está na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) na Casa. Após a fala de Larissa, o deputado Fernando Hugo (PSD), que é médico, rebateu a tese para fins recreativos da colega parlamentar, afirmando que o uso de tal forma é um passo "para a morte ou a penitenciária".