Carmelo Neto e Guilherme Sampaio trocam acusações após sessão da Assembleia ser derrubada

O presidente do PL no Ceará acusou a gestão de se articular para derrubar a sessão e, assim, evitar que os deputados da oposição, incluindo ele, pudessem usar a tribuna para se pronunciar.

A sessão plenária da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) desta quarta-feira, 16, não ocorreu devido à falta de quórum de deputados. A falta de presença dos parlamentares da base foi motivo de críticas de Carmelo Neto (PL), que recebeu resposta de Guilherme Sampaio (PT), líder do governo de Elmano de Freitas (PT).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Em suas rede sociais, Carmelo reagiu a um vídeo que mostra membros da base, incluindo deputados, cantando os "parabéns" pelo aniversário do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), juntamente do ministro Camilo Santana (PT) e do governador.

"Pô, teve bolo, teve festinha, mas não teve sessão aqui na Assembleia. Tô aqui pra trabalhar, mas pelo visto os deputados foram bater palma para o prefeito do PT que tá deixando faltar dipirona em posto de saúde", disse o bolsonarista.

Sampaio respondeu o Carmelo dizendo se tratar de "falta do que fazer" e que Carmelo seria um dos que mais faltaria durante as sessões plenárias.

"É muita falta do que fazer né, deputado? Aliás, nós temos muito o que fazer para evitar que se dê quórum para que você se pronuncie. Aliás, em primeiro lugar, para se pronunciar você precisa estar presente, que é uma coisa muito rara no cotidiano da Assembleia Legislativa. Você é um dos deputados mais ausentes do Plenário", declarou.