Entenda impasses em torno da volta do Hospital da Polícia Militar no Ceará

À época, o diálogo com a Secretaria de Saúde estadual (Sesa) havia sido iniciado. O anúncio foi realizado em evento no dia 28 de junho de 2024, momento em que o petista empossou 423 policiais militares na corporação.

Em junho do último ano, o governador Elmano de Freitas (PT) divulgou em evento que o Governo do Estado estava negociando para que o Hospital e Maternidade José Martiniano de Alencar (HMJMA) , em Fortaleza, voltasse a ser o Hospital da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

Ainda sobre restringir os atendimentos apenas para os agentes de segurança, Elmano disse: "[Os agentes] Devem ter o reconhecimento da nossa parte. Eles têm, do governador, o absoluto reconhecimento ao devolver essa instituição, o HPM. Isso conjugado com o fortalecimento do Sistema de Saúde Único do Estado do Ceará".

Em meio a questionamentos sobre como a mudança poderia afetar o Sistema Único de Saúde, o governador do Ceará chegou a reforçar, em entrevista à rádio O POVO CBN no dia 30 de julho do último ano que os pacientes não seriam afetados.

Fundado em 1939 como Hospital Central da PMCE, o local prestava atendimento exclusivo a militares até 2011, quando foi integrado à rede do Sistema Único de Saúde (SUS) durante a gestão do ex-governador Cid Gomes (PSB).

De lá para cá, o impasse foi marcado por manifestações de funcionários da instituição , além de ter sido alvo de recomendação do Ministério Público Federal (MPF) em atuação conjunta com o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE). Em medida mais recente, o Conselho Nacional de Saúde (CNS) se manifestou contra à iniciativa.

Na ocasião, o governador chegou a afirmar que os pacientes seriam realocados para outras unidades, como o Hospital Universitário do Ceará (HUC), que veio a ser inaugurado em 19 de março de 2025.

As falas do chefe do Executivo estadual ocorreram após pacientes e funcionários do HMJMA realizarem protesto na frente do Hospital e defenderem que as mudanças não seriam benéficas, visto que poderiam sobrecarregar a rede hospitalar do Estado e que essas pessoas transferidas ficariam em filas de espera.

Divergências

Nessa terça-feira, 13, o governador Elmano enviou à Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) uma mensagem propondo a transferência da administração do Hospital e Maternidade José Martiniano da Sesa para a Polícia Militar do Ceará (PMCE).