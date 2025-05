Ida de Ciro à Alece incomoda deputados da base de Elmano: "Egocentrista"

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 06.05.2025: .Ciro Gomes se reúne com deputados de oposição na Assembleia Legislativa do Ceará Foto: /Daniel Galber Especial para O POVO) / Crédito: Daniel Galber - Especial para O Povo

A ida do ex-governador Ciro Gomes (PDT) à Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) repercutiu bastante na tribuna do Plenário 13 de Maio. O pedetista participou de café da manhã com a bancada da oposição e falou de união para "salvar o Ceará". Após o momento, ele foi acompanhado dos novos aliados ao Plenário da Casa, onde foi saudado pelo deputado estadual Nizo Costa (PT) que usava da palavra, citando o "currículo invejável" de Ciro. Porém, outros petistas criticaram o ex-ministro.

Prosseguiu: "E hoje ficará para a história (...) Nós sabemos que o egocentrismo, que leva a esta visão, ela é a morte anunciada porque nós temos é trabalho. Registre a história porque a história adora a traição, mas não perdoa o traidor".

Já o líder do Governo Elmano de Freitas (PT) na Alece, o deputado estadual Guilherme Sampaio (PT), disse que poderiam ressuscitar "quem quiserem" que o bloco governista está preparado para derrotar. "Podem ressuscitar quem quiserem. Nós estamos preparados. Podem tentar trazer de volta, trazer para o Ceará semente de fascismo, nós vamos derrotar com apoio do Estado do Ceará e dos partidos que constroem a base de sustentação desse projeto político", afirmou.



Em outro momento, Guilherme disse que o que precisa ser salvo é o Ceará do retrocesso e que o atual projeto político encabeçado pelo PT tem o respaldo da população. Ele declarou que Ciro ficou "refém do próprio ego". "O que a gente precisa salvar o Ceará é do risco de retrocesso. Felizmente esse projeto político está consolidado, respaldado por eleições seguidas com aval do povo cearense. Lamentavelmente, essa liderança (Ciro) se desmilinguiu por méritos próprios. Digo isso com muita pena, porque o Ciro poderia ter sido muita coisa, lamentavelmente ficou refém do próprio ego", destacou.

Aliados defendem Ciro Lucinildo Frota (PDT) defendeu o seu correligionário, dizendo que já esperavam a repercussão do bloco governista após movimento de Ciro, inclusive podendo disputar a eleição para governador, além de dizer que a atual gestão não tem marca.