Sobral: Oscar Rodrigues diz que herdou mais de R$ 300 milhões em dívidas de Ivo Gomes

Técnicos realizam fiscalização de obras inacabadas e, até o momento, identificaram "obras inacabadas ou com uma produtividade mais baixa"

A gestão do prefeito de Sobral , Oscar Rodrigues (União Brasil), identificou dívida de mais de R$ 300 milhões herdadas pela administração do antecessor, Ivo Gomes (PSB). O diagnóstico foi exposto em comunicado enviado à imprensa nesta terça-feira, 13.

A Prefeitura informou que, na última sexta-feira, 9, pagou uma parcela no valor de R$ 20,8 milhões referente a empréstimo da administração de Ivo, contraído junto à Corporação Andina de Fomento (CAF), para obras do Programa de Desenvolvimento Socioambiental de Sobral (Prodesol).

"A atual gestão tem responsabilidade fiscal, responsabilidade financeira e capacidade de administrar, inclusive pagando dívidas passadas", consta em trecho do comunicado.

Conforme o Poder Executivo sobralense, o prefeito e técnicos das secretarias de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma) e de Infraestrutura (Seinfra) fiscalizam obras que foram iniciadas por Ivo por meio do Prodesol. Contudo, o trabalho tem identificado "obras inacabadas ou com uma produtividade mais baixa".

Pontos inacabados mencionados por Oscar em relação ao Prodesol:

Obras de ampliação da rede de coleta de esgoto deveriam ter envolvido a construção do esgotamento sanitário em diversos bairros de Sobral e nos distritos;

Construção de três estações de tratamento de esgoto para ampliação do serviço;

Revitalização de 32 estações elevatórias de esgoto e 7 estações de tratamento de esgoto;

Construção de três adutoras para ampliar capacidade de distribuição do abastecimento de água;

Promoção de acessibilidade, padronização de calçadas, piso concreto estampado ou intertravado em diversos bairro da cidade, além de pavimentação de vias urbanas;

Construção de Areninhas e aquisição de equipamentos;

Construção de Centros de Saúde da Família;

Aquisição de 15 academias ao ar livre;

Apoio à Guarda Civil Municipal e reforço à instalação de sistema de videomonitoramento.

Da África, Ivo responde

Em meio a uma viagem ao continente africano, o ex-prefeito Ivo Gomes (PDT) publicou resposta às falas de Oscar Rodrigues.

Ivo afirmou estar no Quênia, a convite de uma ONG do país para falar sobre o modelo de educação de Sobral. Ele diz que se sentiu na obrigação de esclarecer algumas coisas, diante do exposto pela Prefeitura.