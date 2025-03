Projeto do governo Elmano que regulamenta promoção de militares começa a tramitar na Alece

Projeto do Governo Elmano sobre Promoção de Militares Começa a Tramitar na Alece / Crédito: Júnior Pio

A Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) começou nesta quinta-feira, 20, a analisar um projeto de lei enviado pelo Governo do Estado que visa regulamentar a promoção de policiais e bombeiros militares. Segundo informações da Alece, a proposta do governo Elmano de Freitas busca estabelecer critérios mais claros e objetivos para a progressão na carreira, garantindo previsibilidade e valorização profissional para os militares estaduais.

De acordo com o Executivo, a proposta foi elaborada após diálogos com representantes da categoria e tem o objetivo de tornar o processo de promoção mais justo e transparente. Atualmente, muitos militares enfrentam incertezas quanto à progressão na carreira, o que gera insegurança e desmotivação. Com a nova regulamentação, espera-se corrigir distorções e garantir que o mérito e o tempo de serviço sejam critérios fundamentais para a ascensão profissional.