INSS: Ciro defende Lupi e diz que responsabilidade é de Temer, Bolsonaro e Lula

O ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT) defendeu Carlos Lupi na questão do escândalo envolvendo o desvio bilionário de verbas do INSS, quando era ministro da Previdência. Para o ex-governador do Ceará, a responsabilidade pela fraude é dos ex-presidentes Michel Temer (MDB) e Jair Bolsonaro (PL) e do atual chefe do Executivo, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Eu me concentro naquilo que importa. Os aposentados brasileiros foram roubados. Não se faltava mais nada nesse país, de um governo organicamente corrupto como é o governo do PT e do Lula. Roubados em R$ 6,3 bilhões. Isto é que é o foco da minha indignação. Infelizmente, olha o que eles falam: 'ah, começou com Bolsonaro'. Verdade, começou no Bolsonaro, começou no Temer, passou por Bolsonaro, na faixa de R$ 200 a R$ 300 milhões por ano. No governo Lula, passou para R$ 3 bilhões por ano", destacou.