Dirigentes do PDT não propuseram apoiar Elmano ou Evandro e admitem RC candidato a governador

Membros do PDT almoçaram nesta sexta-feira, 14, com o ministro Carlos Lupi e o presidente nacional interino, André Figueiredo, para um primeiro encontro desde as eleições de 2024. Na ocasião, a sigla iniciou conversas mais informais sobre qual postura adotar em relação aos governos do PT no Ceará e o cenário de 2026.

Com a presença dos deputados estaduais e vereadores, além de outros líderes, como o ex-prefeito José Sarto, e integrantes das direções, André Figueiredo, Lupi e Roberto Cláudio fizeram os discursos de recepção, com uma pegada de saudação aos presentes, mas também sobre suas posturas.

O ex-prefeito, um dos principais articuladores da oposição no Estado, voltou a criticar o grupo petista que comanda as principais forças de poder no Ceará e defendeu que o PDT possa estar presente em um arco de aliança como alternativa para 2026.

Pedetistas defendem candidaturas ao Governo e ao Senado

Presentes no almoço defenderam que a sigla tenha candidaturas nas principais disputas do pleito para o próximo ano, como Governo e Senado Federal. Além disso, foi destacado que o partido brizolista forme uma composição competitiva para as cadeiras de deputado estadual e federal.