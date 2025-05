Adail relata incômodo com deputados do PDT: "Vão ficar ou não?"

Sigla brizolista vive impasse em vários cenários. Nacionalmente, deixou a base do Governo Lula e, no Ceará, membros do partido se articulam pela oposição

O PDT vive impasse sobre seus posicionamentos. Enquanto os deputados estaduais fazem oposição ao bloco governista do PT, em Fortaleza, sete dos oito vereadores são da base de Evandro Leitão (PT). Impasse tem incomodado Adail Júnior (PDT), que acusou os membros da sigla brizolista de "usaram" a agremiação em articulações. No âmbito nacional, o PDT decidiu deixar a base de apoio do governo Lula e ser independente.

"Tá me incomodando muito essa história de deputado estadual e federal falando de PDT no Estado do Ceará. Eu queria ter a certeza que esses deputados estaduais, dos quatro que nós temos, mais os quatro federais, com exceção do nosso amigo André Figueiredo, se vão ficar ou não no PDT. Se já tem decisão interna de sair do PDT", afirmou.

Prosseguiu: "Se tiver, deixe nós quietos. Deixe nós aqui na nossa. Porque o que vossas excelências estão fazendo é articulando o nome do PDT junto com o PL, o União Brasil, partido de direita, contra o prefeito que eu escolhi, Evandro Leitão, para apoiar".



A fala incomodada de Adail vem um dia depois dos quatro deputados estaduais se reunirem com o ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT) e parlamentares bolsonaristas e do União Brasil, articulando um bloco conjunto entre essas forças para serem adversários do PT em 2026.