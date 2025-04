Adail diz que defenderá projeto sobre exclusão de área verde revogado por Evandro

VEREADOR Adail Júnior (PDT) e o prefeito Evandro Leitão (PT) / Crédito: Reprodução/Instagram Adail Jr

O vereador e 1° vice-presidente da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), Adail Júnior (PDT) afirmou nesta quarta-feira, 30, que irá defender o projeto de lei, de sua autoria, que exclui uma série de áreas de Proteção Ambiental e de Recuperação Ambiental localizadas no entorno do Parque de Rachel de Queiroz, mesmo após o prefeito Evandro Leitão (PT) enviar mensagem ao Legislativo para revogar o texto. De acordo com a proposição do vereador pedetista, que está na base do prefeito, os locais passariam a ser classificados como Zonas de Ocupação Preferencial. Ele, porém afirmou buscar acertar a mensagem juridicamente, mas que irá defender a propositura.