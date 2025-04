Evandro pede revogação de duas leis contra áreas verdes e alteração de outras duas

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT) / Crédito: Aurélio Alves/O POVO

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), enviou dois projetos de lei que revogam e alteram legislações contra a proteção ambiental de áreas verdes, aprovadas ao final de 2024. As mensagens já tramitam na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) desde esta terça-feira, 29. Segundo mensagem enviada pelo prefeito, o pedido de revogação das leis foi definido por meio de uma decisão técnica e ambiental, “uma vez que a modificação e retirada dos zoneamento ambiental representa um retrocesso que vai de encontro às políticas públicas ambientais de um desenvolvimento urbano equilibrado e consciente”.

A Lei Complementar nº 410, idealizada pelo vereador Emanuel Acrízio (Avante) na época em que era do Progressistas (PP), transformou a Zona de Preservação Ambiental I (ZPA I), da Lagoa do Maricá, no bairro Luciano Cavalcante, em Zona de Ocupação Moderada (ZOM). Ao contrário da ZPA I, que tange a Faixa de Preservação Permanente dos Recursos Hídricos, a ZOM I se refere a um local com infraestrutura inadequada ou insuficiente, com equipamentos comerciais privados e de serviços de grande porte, onde há tendência de intensificação da ocupação habitacional multifamiliar e áreas com fragilidade ambiental. Essa zona se destina ao ordenamento e controle do uso e ocupação do solo, condicionados à ampliação dos sistemas de mobilidade e de implantação do sistema de coleta e tratamento de esgotamento sanitário.

Já a Lei Complementar n°412 excluiu o Parque Linear Rachel de Queiroz da Macrozona de Proteção Ambiental I (ZPA 1) e o incluiu na Macrozona de Ocupação Urbana. Além disso, a lei havia excluído o local da Zona de Recuperação Ambiental (ZRA) e o incluído na Zona de Ocupação Preferencial 1 (ZOP1). Segundo proposta enviada pela Prefeitura, a área possui finalidade de “proteção do solo” e previne a ocorrência de desastres “associados ao uso e ocupação inadequados”. A mensagem argumenta, também, que a manutenção da área pode evitar problemas no abastecimento público de água “em qualidade e em quantidade” e afirma a função ecológica de refúgio da fauna e flora da cidade, “que evita atenuação de desequilíbrios climáticos intra-urbanos, tais como o excesso de aridez, o desconforto térmico e ambiental e o efeito ‘ilha de calor’”.