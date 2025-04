Assembleia realiza debate sobre criação de autarquia ambiental em Guaramiranga

Após desdobramentos polêmicos, comissões da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) realizam audiência pública para discutir a criação de uma Autarquia ambiental no município de Guaramiranga. A reunião ocorre nesta quarta-feira, 30, e visa unir sociedade civil e ambientalistas para esclarecer possíveis rumos e basear decisões.

Por iniciativa do deputado estadual Stuart Castro (Avante), as comissões de meio Ambiente e Desenvolvimento do Semiárido (CMADS) e de Desenvolvimento Regional, Recursos Hídricos, Minas e Pesca (CDRRHMP) irão debater com a população de Guaramiranga e ambientalistas quais as finalidades, abrangência e que leis federais e estaduais estão sendo abordadas para a criação da Autarquia.