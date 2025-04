Câmara de Fortaleza suspende sessão por 'princípio de incêndio'; curto-circuito foi detectado

Em nota, o Legislativo informou que uma peça do sistema de energia da área do memorial foi afetada e que equipes de engenharia atuam para identificar a causa e resolver o problema

A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) registrou um princípio de incêndio na estrutura do Legislativo, nesta quarta-feira, 30, e suspendeu as atividades do dia, incluindo a sessão plenária que ocorria no momento. Segundo nota, foi detectado um curto-circuito na parte interna e externa do local.

Vereadores debatiam legislação, quando o vereador Marcos Paulo (PP), que presidia os trabalhos no momento da suspensão, informou: "Queria pedir o bom senso para a gente terminar essa sessão agora, suspender, porque está tendo até um princípio de incêndio aqui embaixo”, declarou.