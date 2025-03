Bloco ligado a Camilo, Elmano e Evandro se forma no PT; grupo de Luizianne se reúne

Em julho do ano passado , Luizianne e seu grupo lançaram manifesto que oficializou o bloco chamado Campo de Esquerda , movimento de correntes militantes e grupos socialistas, progressistas e de esquerda. Na época, a parlamentar afirmou que a decisão veio a partir de debates políticos após situações dentro do partido, "principalmente nos últimos seis meses".

Fim de semana agitado para os filiados do PT no Ceará. Alas do PT organizam reuniões em diferentes frentes. De um lado, a deputada Luizianne Lins (PT) reuniu aliados para alinhamento sobre seu mandato, com espaço para discutir o processo interno que a sigla vai passar com a eleição do diretório estadual e o de Fortaleza. Algumas horas depois, integrantes de diversas correntes se reuniram no Hotel Amuarama. O grupo tem forte alinhamento com as gestões capitaneadas por Elmano de Freitas (PT), governador do Ceará, e Evandro Leitão (PT), prefeito de Fortaleza. Um novo bloco está em formação.

Nos registros do encontro de sábado passado, nomes próximos a ela: vice-presidente do PT de Fortaleza, Liliane Araújo, também secretária executiva das Mulheres do Ceará, a secretária de Diversidade, Michele Meire, as vereadores de Fortaleza Adriana Almeida e Mari Lacerda, além do titular do Detran, Waldemir Catanho, e do superintendente do Ibama, Deodato Ramalho.

Deputada e aliados se reuniram no sábado, 15 de março Crédito: Reprodução/Redes Sociais/Luizianne Lins

“Além do planejamento, debatemos a conjuntura da política internacional, nacional e estadual, além do processo de eleição direta do PT Brasil. Seguimos firmes na luta por um país mais justo e democrático”, escreveu a vice-presidente em publicação.