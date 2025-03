Eleições internas podem unificar o PT ou ter nova disputa entre Camilo e Luizianne

O PT do Ceará se prepara para passar por outro processo interno com potencial de mexer com as estruturas partidárias quando definir o seu novo diretório municipal. O prazo para a definição do colégio eleitoral terminou no fim de fevereiro e a expectativa é que as articulações se afunilem após o Carnaval.

Para a eleição do novo presidente do PT em Fortaleza e no Ceará os filiados farão votação direta e com voto secreto. A data marcada é do dia 6 de julho, após debate e encontros definidos por delegados com base na proporcionalidade.