Luizianne critica "entrismo" de agentes "alheios e externos" no PT: "É para acabar com o partido"

Luizianne Lins é lançada pré-candidata à senadora pelo Campo de Esquerda do PT / Crédito: Thays Maria Salles

A deputada federal Luizianne Lins (PT) fez duras críticas a grupos petistas que têm aderido a práticas que ela considera contrárias ao histórico do partido, com filiações em massa e protagonismo de "agentes externos e alheios" à sigla. A fala ocorreu em encontro do grupo Campo de Esquerda nessa segunda-feira, 7, no bairro Benfica.

"O que nos espanta desde o ano passado, da disputa interna no partido, onde começamos a ver movimentos extremamente não é nem inoportuno (...) Começamos a ver agentes externos, alheios ao PT e que nem sequer são filiados ao partido, fazendo filiações para a disputa do PT. Temos uma máquina de filiação que chegou dentro do partido”, disse a deputada.



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora E continuou: "E para dialogarmos com outros grupos dentro do PT, que são petistas e não são alheios ao partido, a gente sempre se respeitou dentro das divergências, mas esse tipo de entrismo é para acabar com o partido. Ninguém faz uma coisa dessas para deixar o partido incólume. Sabemos a história dos partidos que permitiram que esse tipo de coisa aconteça".

Filiações ao PT

Um ponto de crítica da ex-prefeita de Fortaleza é que as filiações estão ocorrendo, segundo ela, por meio de pessoas que não têm vínculo com a sigla. Ela cita o caso de uma liderança comunitária que reuniu “uma pilha de filiação”, mas que a entregou a alguém que não está filiado ao PT.

"Acabei de receber uma postagem feita por uma liderança, penso eu, comunitária de Fortaleza. Uma que está entregando fichas de filiação, para a ironia do destino com uma fita vermelha, entregando a um cidadão chamado André Barbosa, que não tem filiação partidária ao PT. Recebendo uma pilha de ficha de filiação de uma liderança comunitária chamada Sidnei Carvalho", disse Luizianne.

A deputada completa: "E ele diz aqui ‘Ceará quatro vezes mais forte’, entrega de filiações ao meu líder André Barbosa e segue para meus líderes Bruno Mesquita. Bruno é do PT? E o Salmito, que a gente saiba ele está no PSB. Se isso aqui não são pessoas estranhas ao partido, com um processo de filiação espúrio, esdrúxulo, pelo menos é o que imagino".



A deputada federal avalia que o partido vive um momento delicado em meio às filiações, entendendo que “esse tipo de coisa” acaba com a disputa interna no partido. A parlamentar também destaca que se considera minoria dentro da sigla.

"Eu sempre fui minoria, apanhamos no PT desde sempre no ponto de vista majoritário e pensamento geral do partido, mas a gente sempre soube que tínhamos esse espaço de debate e de disputa, e não foi à toa que fui eleita prefeita porque internamente ganhamos uma disputa".

"Esse tipo de coisa acabou com a disputa interna do PT e, consequentemente, com o espaço que imaginamos democrático, porque são filiações feitas com pessoas que nem do PT são, entregues para pessoas que não são do PT. Qual a ideia? O momento é delicado, importante, porque o governo federal está com Lula, estadual com Elmano, o municipal é do PT. É um momento da gente dizer, ‘que PT é esse que queremos governando o País, o Ceará e o Município?’", reflete Luizianne.