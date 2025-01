Luizianne e Cid se encontram para "troca de ideias" em novo gesto de reaproximação política

Após as eleições de 2012, marcado por divergências entre Luizianne e Cid, uma década separa os primeiros momentos de reaproximação política entre o ex-governador do Ceará e a ex-prefeita de Fortaleza

Desde o afastamento entre os políticos, os dois se reencontraram em outras ocasiões. No fim de 2023, houve um encontro casual no Aeroporto Internacional de Brasília , que durou poucos minutos. À época, Luizianne era considerada pré-candidata ao Paço Municipal, mas o Partido dos Trabalhadores (PT) já expressava inclinação para o nome de Evandro Leitão (PT), eleito nas eleições municipais de 2024.

Antigos aliados, o senador e ex-governador do Ceará, Cid Gomes (PSB) , esteve em um encontro com a deputada federal e ex-prefeita de Fortaleza, Luizianne Lins (PT) . O momento foi compartilhado pela petista por meio das redes sociais nessa terça-feira, 14. A reunião, segundo a deputada, foi para “troca de ideias e discussão de conjunturas”.

No início de 2024, após Cid deixar o PDT e ingressar no PSB, ele discursou no auditório do Marina Park Hotel, em Fortaleza, e relembrou laços políticos. Durante a fala, Cid citou o nome da ex-prefeita. O senador atribuiu à petista a aliança que fez com o PT, mantida até os dias de hoje. “Luizianne foi fundamental para minha primeira vitória como governador (do Ceará). Eu não teria aliança com o PT se não fosse a Luizianne”, disse.

O afastamento entre os políticos é datado de 2012, quando houve divergências sobre quem receberia apoio para ser o próximo gestor da Capital. Luizianne apoiou Elmano de Freitas (PT), atual governador do Estado do Ceará, enquanto Cid abraçou a candidatura de Roberto Cláudio, à época no PSB.