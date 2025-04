De Assis e Guilherme Sampaio apostam no consenso para presidência do PT no Ceará

Os parlamentares estiveram em sessão solene na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) em alusão aos 190 anos da Casa, nessa segunda-feira, 7. Na ocasião, De Assis destaca que o “PT é natural à disputa” e que “não há motivo que possa levar, na tese, a qualquer ruptura” após o resultado das eleições no partido no próximo mês de julho.

Os deputados estaduais De Assis Diniz (PT) e Guilherme Sampaio (PT) naturalizam as disputas internas do Partido dos Trabalhadores no Ceará em meio à corrida para a presidência da sigla e ao lançamento de pré-candidaturas para as eleições de 2026.

“Não existe elemento para isso. Até mesmo porque, quem fala dentro de uma lógica do que é a realidade do PT, o PT é natural à disputa. O PT é natural que se dialogue posição. É um verdadeiro partido exercendo sua democracia. Não é um partido que se tranca dentro de um gabinete e define. Você tem isso, você tem aquilo”, disse De Assis.

Ele continua: “É um partido que disputa posição. É um partido que disputa as teses. A essência da dialética, nós exercemos também. Tem a tese, vai para a disputa, tem a antítese e lá a gente produz uma síntese. Então, eu não vejo elemento nem estrutura para isso”.

O deputado Guilherme Sampaio, líder do governo Elmano na Alece, afirma que “tem havido um diálogo muito produtivo, muito construtivo e muita abertura ao diálogo entre todas as correntes internas do PT. Todos nós temos a compreensão de que o PT deve ser o principal sustentáculo do nosso projeto político no Ceará, junto com os partidos aliados”.

Para o parlamentar, há até a possibilidade em um consenso internamento na sigla em lançar candidatura única nas próximas eleições internas da legenda, que agora conta com grupos ligados a lideranças de peso na política cearense, como o governador Elmano de Freitas, do Campo Popular, Luizianne Lins, do Campo de Esquerda, e José Guimarães, do Campo Democrático.