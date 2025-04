Elmano nega participação em Campo Popular em meio a disputas internas no PT Ceará

O governador do Ceará aposta na possibilidade de ter nome unificado para a presidência do PT estadual e para a presidência do PT de Fortaleza

O governador Elmano de Freitas (PT) afirmou não estar “participando de nenhuma articulação política” de campos no Partido dos Trabalhadores nesse momento. A fala do chefe do Executivo estadual ocorreu após o gestor cumprir agenda em Brasília para tratar das obras nos lotes 3 e 4 do Cinturão das Águas, com o ministro do Desenvolvimento Regional, Waldez Goés.

Questionado por O POVO, em coletiva, sobre o Campo Popular, o gestor negou participação. “Primeiro, eu não estou, em nenhum momento, participando de nenhuma articulação política nesse momento de campos políticos no PT. Tem pessoas próximas com quem eu tenho muita relação política que integram o Campo de Esquerda. Eu tenho uma excelente relação com os companheiros do Campo Democrático”, afirmou.