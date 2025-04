Eleição no PT: Guimarães afirma que quem apostar em briga com Camilo "vai quebrar a cara"

Líder do Campo Democrático, grupo que tem sido dominante no PT nos últimos tempos, deputado afirmou que ministro da Educação segue aliado. Possível candidato, Antônio Carlos fala em unidade

Um novo grupo, denominado Campo Popular , surgiu com a adesão de vários parlamentares e, ao que se diz nos bastidores, com apoio do ministro e do governador. Guimarães é um dos líderes do Campo Democrático , que tem maioria no PT local.

O deputado federal José Guimarães (PT-CE), líder do governo na Câmara, rechaça qualquer rusga com o ministro da Educação Camilo Santana (PT) e o governador Elmano de Freitas (PT). Com aproximação das eleições internas do Partido dos Trabalhadores , alguns grupos internos têm buscado formar chapas para o pleito em nível municipal, em Fortaleza, e em nível estadual.

Guimarães negou ao O POVO que Camilo faça parte do novo grupo. "Isso não procede. Camilo é do Campo Democrático", afirmou. Pouco depois, o parlamentar enviou uma foto ao lado do ex-governador, com o seguinte texto: "Unidos no PT e juntos pelo Brasil e pelo Ceará. Sempre estivemos juntos e vamos continuar. Não tem risco de crise entre Guimarães e Camilo. Quem apostar nessa briga vai quebrar a cara. Nosso projeto é construido coletivamente com Camilo Santana e Elmano".

Nas redes sociais, o deputado também publicou a foto ao lado de Camilo, mas com texto destacando reunião que teve com o ministro em Brasília.

Mais do que a dupla

Nome cotado para disputar a presidência do PT na Capital e integrando do Campo Popular, que deve ser lançado oficialmente no próximo dia 12, o ex-deputado estadual Antônio Carlos afirmou ao O POVO que a proximidade do novo campo a Elmano e Camilo é importante, mas que o grupo vai muito além disso.