Vereadores do PL defendem protagonismo do partido na oposição em 2026

Priscila Costa aponta o crescimento da sigla como legítimo para encabeçar as chapas. Já Marcelo Mendes defende que, no primeiro turno, partidos lancem suas candidaturas

A tese defendida pelo deputado federal André Fernandes (PL) e pelo deputado estadual Carmelo Neto (PL) de que o PL deverá ser protagonista da oposição e ter candidaturas nas principais cabeças de chapa nas eleições de 2026 é também compartilhada pelos vereadores.

Priscila Costa (PL), líder da oposição na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), disse que o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro é a liderança natural do movimento contrário às forças de poder no Ceará, e é um movimento natural, embora reconheça que a oposição esteja unida no Estado.