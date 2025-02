Oposição faz reunião sem os líderes e tenta se unificar, mas PL e PDT reivindicam comandar Bloco antipetista faz reunião sem a participação de André Ferrnandes, Capitão Wagner e Roberto Cláudio. Objetivo é articular frente para 2026, mas deputado do PL disse que partido terá candidato a governador e dois candidatos a senador. Já o presidente do PDT afirmou que partido não irá apoiar direita, mas pode receber apoio dela 18:35 | 18/02/2025 Autor Guilherme Gonsalves Guilherme Gonsalves Autor Ver perfil do autor Tipo Notícia

Café da manhã entre deputados estaduais da oposição, PDT, PL e União Brasil / Crédito: Guilherme Gonsalves/O POVO

Os deputados estaduais da oposição ao governador Elmano de Freitas (PT) na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) se reuniram na manhã desta terça-feira, 18, no gabinete do deputado Antônio Henrique (PDT). Inicialmente, estavam previstas as presenças de André Fernandes (PL), Capitão Wagner (União) e Roberto Cláudio (PDT), mas, por conflitos de agendas, o momentoo com a participação dos principais líderes foi adiado. Estavam presentes os deputados estaduais do PDT, Antônio Henrique, Cláudio Pinho, Lucinildo Frota e Queiroz Filho; do União Brasil, Felipe Mota e Sargento Reginaurio; pelo PL estava Dra. Silvana pelo PL.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Além de André Fernandes não ter ido, o pai dele, deputado estadual Alcides Fernandes, também não compareceu e apontou problema de agenda. Apesar disso, ele esteve na sessão em plenário na mesma manhã. Na semana passada, Alcides também não estava quando a oposição se encontrou para foto na própria Assembleia.

Presidente do PL no Ceará, o deputado Carmelo Neto foi outro a não comparecer e apontou motivos de saúde. Candidatura em 2026 As conversas na oposição têm objetivo de articular uma frente única para 2026, mas não é simples conciliar ambições. O bloco considera André Fernandes como principal líder dessa ala hoje no Ceará, após o resultado eleitoral de 2024 em Fortaleza. Há reconhecimento de que ele tem direito de definir e orientar no processo. "A gente entende que hoje o maior nome da oposição da política cearense é o André Fernandes. É a maior liderança, ele tem o direito de definir e orientar para que a gente possa, no momento oportuno, definir os nomes. Mas a gente sabe que o André é uma pessoa do diálogo e a gente sabe que o PL tem grandes nomes, como a vereadora Priscila Costa, o vereador Julierme Sena, que claro que todos pleiteiam cargos para que possa, no momento oportuno, se lançar em 2026", disse o vice-líder do PDT na Assembleia, Lucinildo Frota.

O pedetista considera haver muito tempo para construir os diálogos em torno de quem deverá ser o candidato. Porém, André Fernandes demonstra já ter em mente a ocupação dos principais espaços pelo próprio partido. Ao jornalista Carlos Mazza, da coluna Vertical, Fernandes disse que o plano do PL é lançar candidato a governador e às duas vagas de senador, sem aceno a União Brasil e PDT, que o apoiaram — no todo ou em parte — no segundo turno de 2024 na Capital.