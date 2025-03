Roseno diz que Elmano faz acenos à extrema direita com falas sobre confrontos policiais

O deputado estadual Renato Roseno (Psol) e o governador Elmano de Freitas (PT) / Crédito: Aurélio Alves/ Samuel Setúbal

O deputado estadual Renato Roseno (Psol) criticou as recentes falas do governador Elmano de Freitas (PT) em relação ao confronto de policiais que resultaram em morte de criminosos. O parlamentar classificou como equívoco e sem respaldo técnico esse tipo de posicionamento, destacado que se trata de acenos à extrema direita por parte do petista. Roseno explicou nesta quinta-feira, 27, que a pauta da segurança pública é complexa e que uma postura policial ostensiva só gera mais vítimas fatais. Destacou que a boa política é a que consegue neutralizar o crime sem ter sacrifícios.

"Foi equivocado. Na verdade tem carência técnica, não tem respaldo técnico. Todos nós que militamos pelo direito humano a segurança, sabemos a complexidade que é fazer segurança, a complexidade que é a atividade policial e em especial o risco da atividade policial ostensiva. Ninguém desconhece que no confronto há um dever inclusive constitucional do uso da força proporcional a afronta. Esse não é um tema desconhecido da sociedade e muito menos a nós", disse o deputado ao O POVO.