Após protestos, Elmano diz que Hospital César Cals vai permanecer

Governador apontou que o hospital vai permanecer. Ex-prefeito Roberto Cláudio e deputados da oposição tinham feito protesto / Crédito: João Filho Tavares

Um dia após protesto de funcionários do Hospital Geral Dr. César Cals, o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), negou o possível fechamento da instituição. Segundo a Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa), o plano seria transferir os pacientes e serviços do César Cals para o novo Hospital Universitário do Ceará (Huce) da Universidade Estadual do Ceará (Uece), que será inaugurado no dia 19 de março. “O Hospital César Cals vai permanecer, o que nós estamos fazendo é ampliando os leitos de hospitais públicos no Estado do Ceará. Portanto, pode ficar tranquilo que o Hospital César Cals continuará sendo o Hospital César Cals”, disse o governador nesta sexata-feira, 14.