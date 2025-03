"Não cabe censura política ideológica nem do governador, nem de um parlamentar", afirma Elmano sobre denúncia de censura

Governador Elmano de Freitas afirma que não ordenou retirada dos livros criticados pela parlamentar da coleção distribuída aos municípios / Crédito: FÁBIO LIMA

"Não acho que cabe censura política ideológica nem do governador, nem de um parlamentar", afirmou o governador Elmano de Freitas (PT) após denúncia de que dois livros literários haviam sido retirados do material da rede de ensino depois de críticas da deputada estadual Dr. Silvana (PL). Os livros em questão são “E o medo, que medo tem?”, da autora Ana Paula Marques, e “Alfrabeto”, da autora Georgina Neves, que foram editados e publicados pela Secretaria da Educação do Estado do Ceará (Seduc) e compõem a Coleção Paic, Prosa e Poesia, na Bienal do Livro de 2022.

"Da minha parte não teve nenhuma orientação de segurar qualquer obra que os técnicos avaliaram e têm a concepção de que é adequado", destacou o governador durante o Encontro Anual 'Educação Já' 2025, promovido pela Todos Pela Educação, em São Paulo (SP), nesta quinta-feira, 13.

Para o governador, a avaliação sobre os livros que estarão na rede cabe "às pessoas que cuidam da educação, que avaliam os materiais, (que) possam tomar decisão". "A não ser situações muito graves, que não é o caso". Deputada pede suspensão da distribuição A deputada estadual Dra Silvana (PL) pediu, no plenário da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), a suspensão do livro “E o medo, que medo tem?”, alegando que continha mensagem subliminar pró-LGBTQIA+. A justificativa tinha como base uma imagem em que um personagem negro aparece com vestes de bailarina. Capa do livro "E o medo, que medo tem?", da autora Ana Paula Marques Crédito: Arquivo pessoal

Fórum de Educação Infantil reage Em nota de posicionamento público, o Fórum de Educação Infantil manifestou repúdio à censura dos livros. "A literatura infantil é um direito de todas as crianças, exercendo um papel crucial na formação cultural desses sujeitos. Ao repercutir no desenvolvimento da linguagem, os livros infantis contribuem para a construção do pensamento e para a apropriação de referências que colocam as crianças em uma relação ampliada, complexa e diversa com o mundo, dado o arcabouço simbólico que as histórias infantis possibilitam". Havia a denúncia de que as publicações haviam sido censuradas na rede de ensino de Fortaleza após o posicionamento da deputada estadual.