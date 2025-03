Ataques de facções a provedores de Internet viram arma da oposição contra Governo Elmano

Os recentes ataques realizados por facções criminosas no Ceará contra provedores de Internet repercutiram na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

"Isso é muito ruim. Muito ruim inclusive para a imagem do Estado no exterior, nos outros estados, a competitividade do Ceará nesse quesito comercial, portuário. Mas o que me deixa mais revoltado é que eles fazem isso para impor o provedor de Internet da facção, que está se popularizando o nome como CVNET. E o que me deixa mais revoltado é saber que para se impor uma provedora é preciso que se tenha CNPJ, que se tenha como o cidadão contratar. Então, o que me deixa revoltado é saber que o crime está legalizado", argumentou ao O POVO .

Líder do governo Elmano de Freitas (PT) na Casa, o deputado estadual Guilherme Sampaio (PT) destacou a criação de um grupo de trabalho específico para combater a o crime organizado. Ele lembrou que foi aprovada na Alece esta semana uma alteração do estatuto da Polícia Civil, permitindo a posse no cargo de delegados de Polícia Civil que foram aprovados no concurso e estão na última etapa do curso de formação.

Para o parlamentar, as ações do governo não têm sido eficientes para combater o crime organizado e diminuir a insegurança. "Olha, o governador ele tem dito há algum tempo que vai cuidar pessoalmente da segurança. E desde que ele falou que vai cuidar pessoalmente tem piorado. Então, eu não sou capaz de dizer que o governador não quer resolver o problema da segurança, porque eu não acredito, porque a família dele mora aqui, ele mora aqui. Eu não acredito que ninguém que esteja sentado na cadeira de governador do Estado não queira resolver o problema da segurança. Agora que não tem sido capaz de resolver", criticou.

Segundo o petista, o objetivo dessa alteração é fortalecer a estrutura da Polícia Civil, alinhado com a perspectiva do governador Elmano de enfrentar o crime. A convocação de novos profissionais de segurança pública é outra medida nesse sentido.

"É isso que a população espera do governador Elmano, uma atuação qualificada, firme e inteligente contra o crime organizado. O governador tem caminhado nessa perspectiva, quer seja na convocação de milhares de profissionais de segurança, na multiplicação por cinco da nossa estrutura de inteligência, na compra de viaturas e de equipamentos pra nossa polícia, na motivação dos nossos profissionais. Semana passada aprovamos aqui o sistema de metas integrado da política de segurança do Estado, que vai premiar com uma recompensa fim do policial até o coronel. Todas as forças de segurança na Polícia Civil, na Perícia Forense e nos Bombeiros e com base nos objetivos de meta de redução de homicídios, de roubos", explicou, destacando ainda uma redução de 20% nos crimes em fevereiro em relação ao ano anterior, e também uma redução em janeiro.

"No mês de fevereiro, nós tivemos uma redução de 20% praticamente em relação ao ano passado. No mês de janeiro, também já tivemos uma redução. E essa é a decisão firme do governador Elmano, combater com rigor, inteligência e com profissional. mais qualificados, o crime organizado", concluiu.