Renato Roseno homenageia Marielle com placa em tribuna: "Tornou-se semente"

"Placas como essa estiveram espalhadas em países dos mais diversos. Eu tenho uma placa dessas no meu gabinete, desde então. Ela nos faz lembrar a importância da luta pela justiça. A importância da luta contra a covardia, contra a mentira, a manipulação. Eu guardo essa placa com muito carinho, porque ela representa muita coisa", disse.

O deputado estadual Renato Roseno (Psol) usou a tribuna da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), em sessão nesta terça-feira, 26, para homenagear a vereadora Marielle Franco . Usando uma placa com o nome da parlamentar, ele falou da importância da prisão dos acusados de terem mandado executá-la .

"Eles não tinham dimensão do tamanho da chama que eles iriam ascender no Brasil e no mundo clamando por justiça. Não tinham ideia da repercussão gigantesca que este crime covarde contra uma mulher no exercício do seu mandato público iria ter no Brasil inteiro", disse.

Renato Roseno afirmou que o nome de Marielle "tornou-se semente" e também "uma profecia em torno da justiça" que se fez com a ação da Polícia Federal que prendeu Domingos e Chiquinho Brazão, que têm envolvimento de longa data na política do Rio de Janeiro, e Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil fluminense.

Relação do crime com a política

O deputado do Psol destacou que o caso da vereadora é um aprendizado sobre a relação de crime organizado com a política, e que não pode se repetir só no Rio de Janeiro, mas também no restante do Brasil.

Renato Roseno citou uma reportagem do O POVO, em que aborda a expansão dos grupos e de líderes faccionados para ampliar sua influência e poder por meio da política.

Pesquisadores apontam que a expansão dos grupos abre margem para que líderes facionados vejam, nas eleições, forma de ampliar influência e poder



"Eu li com muita atenção as páginas do jornal, com relação aos perigos das eleições municipais deste ano. Eu quero fazer este alerta. É muito importante para aqueles que são dirigentes partidários tenham o olho muito aberto para esse tema, para que esta relação: crime, política, não se alastre para o restante do Brasil", afirmou.