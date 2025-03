Elmano defende policiais em conflito com criminosos e promete respaldo político e organizativo

O governador cearense comentou a ação policial que apreendeu armas, drogas e deixou dois mortos. Ele garantiu respaldo político e organizativo dentro do Estado e da Controladoria Geral de Disciplina do Órgão de Segurança Pública (CGD)

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Contem com essa posição seja em relacionamento com o comando ou seja em relacionamento com a CGD (Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública). É para nós fazermos a proteção. Nós não vamos dar ouvido à bandidagem que é criar problema pra vida do policial. É da maneira que eu escrevi, nós vamos fazer dentro da lei", declarou Elmano.