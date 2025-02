Jade quer seguir como vice de Elmano em 2026 e repetir Camilo-Izolda

Vice-governadora também falou sobre os pré-candidatos ao Senado, destacando que no tempo "certo" o grupo político do governador vai decidir sobre quem irá concorrer

Jade disse querer repetir com Elmano a mesma parceria de dois mandatos entre Camilo Santana (PT) e Izolda Cela (PSB), mas negou ter interesse na sucessão do governo em 2030.

A vice-governadora do Ceará, Jade Romero (MDB), disse ser natural o desejo de permanecer como vice-governadora na possível chapa do governador Elmano de Freitas (PT) para disputar a reeleição. Em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri, Jade defendeu que as discussões não sejam antecipadas.

“Não escondo meu desejo de permanecer na chapa. Camilo e Elmano são dois grandes líderes que têm palavra, que amam sua palavra. O desejo de permanecer na chapa é um desejo natural. Eu queria muito que pudesse se repetir o que aconteceu com Camilo e Izolda, não para eu ser candidata natural ao governo, não tenho interesse, mas para continuar trabalhando ao lado do Elmano que é um homem humilde simples e muito trabalhador”, disse a vice-governadora.

“Não serei eu que colocarei qualquer desejo pessoal acima do desejo do grupo. Então, eu sempre ouvirei as pessoas, ouvirei o partido político, os líderes, para que a gente possa tomar uma decisão sobre meu futuro político. Eu tenho certeza que ainda tenho muito tempo pela frente, e toda paciência para saber que as coisas acontecem muito tempo na frente, e principalmente no tempo de Deus”, disse ela.

Disputa pelo Senado

Questionada sobre a opinião a respeito da disputa por vaga de candidato ao Senado na chapa, Jade considerou que os pré-candidatos têm liberdade para se colocar na disputa, mas destacou que o governo tem foco nas ações administrativas. José Guimarães (PT), Chiquinho Feitosa (Republicanos) e Eunício Oliveira (MDB) têm intenção em concorrer. Serão duas vagas em disputa. Cid Gomes (PSB) ocupa atualmente uma das cadeiras e disse que não quer mais ser candidato, mas sinalizou apoio ao deputado federal Júnior Mano (PSB) para concorrer.

"Eu acho que é justo que os candidatos que estão se colocando tenham esse direito. Eunício principalmente, pelo trabalho que fez como senador. Eu só acho que a gente não deve antecipar essas discussões. A gente tem que tá muito focado em muita coisa para ser entregue a população”, argumentou. Jade