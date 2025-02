Roberto Cláudio critica governos Lula e Elmano, mas poupa Evandro: 'É hora de dar tempo'

O ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) voltou a se posicionar como oposição aos governos petistas de Elmano de Freitas no Ceará e de Luiz Inácio Lula da Silva no Brasil, porém as críticas não se estenderam ao prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, também do PT.

Desde o início da campanha à Prefeitura de Fortaleza em 2024, a candidatura de Evandro e o PT foram os principais alvos do então prefeito José Sarto (PDT) e também de Roberto Cláudio. No segundo turno, o ex-prefeito fez campanha para André Fernandes (PL).

O ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT); o presidente do União Brasil no Ceará, Capitão Wagner, e o presidente do PL Ceará, deputado estadual Carmelo Neto, estiveram juntos nesta manhã, no Plenário 13 de maio. Além deles, outros deputados do PDT, do PL, e do União estiveram juntos.

Capitão Wagner confirmou o plano de reunir a bancada de oposição, num café da manhã, na semana que vem. "Para tratar do trabalho deles na Assembleia, das questões nacionais e do que envolve a eleição de 2026. Coincidentemente, encontramos alguns amigos aqui. Mas na próxima semana teremos algo mais concreto", disse Wagner.



O dirigente do União Brasil revelou ainda que tem reunião prevista com o ex-senador Tasso Jereissati. "Deve ser marcado em breve, envolvendo o PSDB nessa discussão e vemos a consolidação de um grupo de oposição que pode fazer frente a essa hegemonia em curso no Ceará", destacou.