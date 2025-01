Cid descarta disputar governo: "Se quisesse, teria sido candidato no lugar do Elmano"

Ex-governador disse que missão "deve ser coisa para gente nova" e afirmou ainda que não pretende concorrer a um novo mandato no Senado

O senador Cid Gomes (PSB) negou qualquer intenção em disputar novamente o governo do Estado, em 2026. Durante reunião que definiu a irmã Lia Gomes como presidente do PSB de Sobral, nesta quinta-feira, 23, o ex-governador disse ainda que não pretende disputar um novo mandato no Senado.

"Eu não sou candidato a governador, eu já fui governador, com muita honra. Isso deve ser coisa para gente nova. Não tenho pretensão, não tenho pretensão nem de ser candidato a senador, que têm muitos pretendentes", afirmou Cid durante discurso no evento realizado em Sobral.