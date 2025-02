"Que a justiça possa dar punição exemplar", diz Elmano sobre morte de jovem em Quixeramobim

Governador usou as redes sociais e conversas com a imprensa para lamentar ocorrido

Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que três homens tomaram o carro em que a jovem estava, no bairro Centro, e guiaram o mesmo com ela dentro. Veículo foi encontrado abandonado nas proximidades da rodoviária de Quixadá , e o corpo de Natany em um matagal.

O governador do Ceará , Elmano de Freitas (PT) , se manifestou a cerca da morte de Natany Alves, 20, que foi raptada nesse domingo, 16, em Quixeramobim , a 212,24 km de Fortaleza . Gestor usou as redes sociais e conversas com a imprensa para lamentar ocorrido e desejar "punição exemplar aos criminosos".

"Não temos medido esforços e investimentos para aumentar a segurança do estado e sermos cada vez mais implacáveis com esses criminoso, e continuaremos trabalhando noite e dia para enfrentar esse grave problema, que atinge todo o país. Lamento profundamente esse fato e me solidarizo com a família e amigos da vítima", escreveu o governador.

Já durante a tarde de hoje, Elmano esteve presente na inauguração da subestação de energia elétrica do Vale do Jaguaribe, em Iracema, ocasião onde cedeu coletiva a imprensa e tornou a falar sobre o caso.