Lupi diz que PDT 'jamais irá para a direita', quer manter RC e garante: "Ciro não sai nem expulso"

O PDT Ceará realiza nesta sexta-feira, 14, o que pode ser a reunião mais importante desde as eleições municipais do ano passado. O presidente nacional licenciado do PDT, Carlos Lupi, ministro da Previdência do governo Lula, e o presidente nacional em exercício, deputado federal André Figueiredo, almoçam com os deputados estaduais do partido. O ex-prefeito Roberto Cláudio é aguardado. Leia mais Roberto Cláudio sobre guinada política: 'Faria tudo de novo por convicção' Sobre o assunto Roberto Cláudio sobre guinada política: 'Faria tudo de novo por convicção'

O partido está dividido sobre a postura diante dos governos de Elmano de Freitas (PT) no Estado e Evandro Leitão (PT) em Fortaleza. Roberto Cláudio prega postura de oposição e se articula com Capitão Wagner (União Brasil) e parlamentares do PL. Na quinta-feira, 13, Lupi e André foram recebidos pelo governador e, além de pauta oficial, falaram em "iniciar um diálogo de parceria entre o PDT e o Governo do Estado", segundo André publicou nas redes sociais. Na manhã desta sexta, ambos foram recebidos no Paço Municipal pelo prefeito Evandro Leitão (PT). O partido tem indicado na Prefeitura.

O almoço desta sexta inicia as discussões na legenda, enquanto os membros já tomam lados. Maioria decidirá posição do PDT Sobre a posição oficial, Lupi afirmou que o momento é de debate e as pessoas são livres para expressar ideias. "Estamos num partido democrático. Discussão, debate, posição de cada um. Depois da decisão tomada, todo mundo tem de seguir a decisão que a maioria quiser", disse em entrevista coletiva antes do almoço. "Eu vou seguir a maioria, debater e depois tomar a decisão". Porém, o principal dirigente pedetista tem uma premissa: "Jamais estaremos com a direita. Meu papel é conversar, dialogar e tentar convencer. Se eu não conseguir, vai chegar o momento da decisão. E essa é uma decisão, cada um vai seguir seu rumo".

Lupi descarta apoiar direita Lupi, entretanto, parte de uma premissa. "O PDT não irá apoiar candidatura de direita, quer seja no Ceará quer seja em qualquer unidade da federação. Não é decisão minha, é decisão estatutária". O ministro reforçou: "Para a direita não há hipótese de esse partido ir. Jamais o PDT apoiará um candidato da direita, quer seja no Ceará, quer seja em qualquer unidade da federação". Lupi explicou a posição: "Pelo que significa a luta pela democracia, o que significa a manutenção da nossa história, modesta, uma biografia modesta porque sempre teve um lado. O torturado jamais fica ao lado do torturador. Quem sofreu o que nós sofremos na época da ditadura, regime de arbítrio, autoritarismo, cassação, exílio, jamais poderá estar ao lado dos herdeiros desse pensamento".

Ele admite, porém, receber apoio de partidos do campo conservador. "Com a direita nós não iremos. Poder nos apoiar, aí é outra discussão. Piloto do caminhão tem der ser nós. Na boleia pode vir quem quiser". Erro de Roberto Cláudio Lupi fez elogios a Roberto Cláudio como líder político e voltou a se referir a ele como "melhor prefeito da história de Fortaleza". Porém, divergiu do apoio do ex-prefeito ao bolsonarista André Fernandes (PL) no segundo turno da eleição de 2024. "Acho que ele errou nesse posicionamento". Lupi lembrou que a posição inicial do partido foi de neutralidade na disputa entre Evandro Leitão e André Fernandes. Depois que Roberto Cláudio anunciou apoio ao candidato do PL, tanto André Figueiredo quanto Lupi anunciaram apoio a Evandro. Posição, informou Lupi nesta sexta, tomada devido ao posicionamento de RC.

Apesar disso, o presidente nacional licenciado relativizou. "Acho que ele (Roberto Cláudio) tomou uma posição errada naquele momento, mas ninguém está condenado, nós nao somos um tribunal de inquisiçao, nós não vamos condenar a pessoa: 'Está condenado para sempre'. Não existe isso". Lupi expressou o desejo de que Roberto Cláudio permaneça no PDT. "Vamos trabalhar para manter o Roberto. Acho ele uma liderança imprescindível". Ciro Gomes "não sai" Quanto a Ciro Gomes, Lupi disse que o ex-ministro não tomou posição no segundo turno, diferentemente do que afirmou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), segundo quem Ciro aderiu a André Fernandes. Lupi destacou que Ciro não fez manifestação pública a favor de nenhum dos dois e seguiu o que era a posição inicial do partido. "Eu não cuido de bastidor", disse ao ser questionado se Ciro teria atuado nas articulações.