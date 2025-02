Sarto e Roberto Cláudio participam de almoço com Lupi e defendem PDT na oposição

Ex-prefeito José Sarto reapareceu em público. Ele e o ex-prefeito Roberto Cláudio estiveram no encontro de pedetistas com Carlos Lupi

Tanto Roberto Cláudio quanto Sarto defenderam que o partido seja oposição ao governo Elmano de Freitas (PT) no Ceará. Mais cedo, em entrevista coletiva, Lupi disse que a decisão será da maioria, mas o partido não irá para a direita . Ele havia se encontrado com o governador na véspera. Na manhã de sexta, esteve com o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT).

Os ex-prefeitos de Fortaleza José Sarto e Roberto Cláudio participaram do almoço na tarde desta sexta-feira, 14, com os dirigentes nacionais do PDT, o ministro da Previdência Carlos Lupi e o deputado federal André Figueiredo. Sarto estava ausente de articulações políticas desde que deixou a Prefeitura, em 1º de janeiro. Ele havia se manifestado publicamente pela primeira vez na véspera, dia do aniversário dele, para comemorar o arquivamento do procedimento que acompanhava a transição em Fortaleza.

Roberto Cláudio disse que o encontro foi um bate-papo "amigável e respeitoso". "Como é o estilo do nosso presidente Lupi". Estavam presentes deputados, vereadores, militantes de movimentos e membros de diretório do PDT.

"Um papo que a gente precisava ter desde a última eleição de 2024. Foi muito mais um encontro do que uma reunião formal do partido. As pessoas conversaram muito mais pessoalmente durante o encontro", relatou Roberto Cláudio.

"Deixar a mensagem da preocupação que nós temos hoje com o que está acontecendo no Ceará. Em especial com essa hegemonia política do PT aqui, que não tem gerado nenhum tipo de resultado favorável. muito mais uma decadência moral, política, econômica e social em qualquer indicador que se olhe. E a necessidade de o PDT estar preocupado com o futuro do Estado, não só com a eleição de 2026, e a construção de uma aliança e projeto político de alternativa ao PT.

O encontro tratou também da montagem de chapas proporcionais de candidatos a deputados estaduais e federais.

Diferenças no partido

O ex-prefeito Sarto reconheceu haver posições divergentes em relação ao governo do Ceará. "Em toda grande família sempre há divergências, mas são divergências que a gente procura contornar visando o bem do Estado do Ceará", afirmou.