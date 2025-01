Regionais: Evandro nomeia deputado, vereadores, presidente do PT, ex-candidato e ex-prefeito

Com anuncio, todos os secretários municipais foram divulgados. Lista das Regionais inclui bispa casada com deputado

O deputado estadual Osmar Baquit (PDT), que era um dos cotados para assumir a Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) com a renúncia de Evandro , gerenciará a Regional 4 . Foi presidente do Fortaleza na época em que Evandro comandava o Ceará.

Já da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), Evandro escolheu a vereadora eleita Bá (PSB) e o vereador reeleito Márcio Martins (União Brasil). Eles estarão, respectivamente, nas Regionais 8 e 10 . Martins é do partido de Capitão Wagner. No segundo turno, fez campanha para André Fernandes (PL).

Foi candidato a prefeito de Tejuçuoca , mas perdeu om 21,67% do válidos. Entre 2005 e 2012, foi prefeito do Município. Assumiu como deputado estadual suplente entre 2019 e 2021. Atuou como chefe de gabinete e secretário de Agricultura de Tejuçuoca e foi vereador de 1993 e 2004, tendo presidido a mesa do parlamento entre 1999 e 2002. É bacharel em Economia pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Confira os bairros:

Ex-deputado estadual, foi candidato a prefeito de Fortaleza na eleição de 2024. Ele é empresário com formação em Economia pela Universidade de Fortaleza (Unifor) e atuação nos setores avícola, imobiliário, automobilístico e industrial. Trabalhou no Governo do Ceará de 2018 a 2020. Confira os bairros:

Advogado especialista em Direito Público e Administração Pública, já atuou como procurador-geral em Acopiara, Cariús e Cascavel e no Consórcio de Saúde Pública de Canindé. Além disso, foi assessor de Planejamento em Acopiara e Cascavel e assessor parlamentar na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) e na Câmara dos Deputados . É presidente do diretório estadual do PT Ceará. Confira os bairros:

Foi assessor de gabinete e secretário adjunto de Infraestrutura da Prefeitura de Aquiraz na gestão de Bruno Gonçalves, além de assessor parlamentar na Assembleia. No ramo privado, atuou como empresário no setor eletrônico e técnico em transações imobiliárias. Confira os bairros:

Exerceu a função de secretário executivo de Direitos Humanos e, por último, atuou como secretário Executivo de Regionalização e Modernização da Casa Civil do Ceará. Suplente, assumiu mandato de vereador, no mesmo ano, chegou a ser detido por desacato e obstrução de Justiça. Professor e servidor público da Secretaria da Educação do Ceará (Seduc). Bacharel em Administração Pública e Doutor em Políticas Públicas - Planejamento e Avaliação, pela Universidade Estadual do Ceará (Uece). Confira os bairros:

Está no sétimo mandato de deputado estadual. Foi vice-prefeito de Quixadá e, na Assembleia, líder do governo nas gestões de Beni Veras e Lúcio Alcântara (União Brasil). Foi secretário da Aquicultura e Pesca na gestão do então governador Camilo Santana (PT). Presidiu ainda o Fortaleza Esporte Clube por dois mandatos. Confira os bairros:

Território 26: Alto da Balança e Aerolândia



Território 27: Jardim das Oliveiras, Cidade dos Funcionários e Parque Manibura



Território 28: Parque Iracema, Cambeba e Messejana



Território 29: José de Alencar, Curió, Guajeru e Lagoa Redonda



Território 30: Coaçu, São Bento e Paupina

Regional 7: Francisco Ibiapina

Aliado do presidente em exercício do PDT, André Figueiredo, é bacharel em Direito, com especialização em Direito e Processo Constitucional. É auditor fiscal desde 1996. Possui atuação na área do Trabalho e já foi secretário executivo do Ministério das Comunicações. Entre outras funções, foi secretário de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social de Fortaleza, cargo do qual foi demitido após declarar apoio a Evandro no 2º turno. No Estado, foi titular da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social (STDS) e executivo da Secretária de Proteção Social (SPS). Confira os bairros:

Território 22: Praia do Futuro I e Praia do Futuro II



Território 23: Cocó, Cidade 2000 e Manuel Dias Branco



Território 24: Salinas, Guararapes e Luciano Cavalcante



Território 25: Edson Queiroz, Sapiranga/Coité e Sabiaguaba

Regional 8: Bá (PSB)

É pedagoga com pós-graduação em Gestão Escolar. Possui 39 anos de liderança comunitária em vários bairros da Capital, tendo iniciado a vida pública aos 15 anos, como liderança juvenil. No último pleito, foi eleita para o terceiro mandato como vereadora de Fortaleza. Confira os bairros:

Território 19: Serrinha, Itaperi e Dendê



Território 20: Dias Macêdo, Boa Vista, Parque Dois Irmãos e Passaré



Território 21: Planalto Ayrton Senna e Prefeito José Walter

Regional 9: Vanessa Lima

É bispa e administradora de Empresas formada pela Uece. Foi assessora executiva de Projetos Sociais da Prefeitura de Fortaleza, entre 2019 e 2020, e secretária de Assuntos Religiosos da Prefeitura do Eusébio, em 2021 e 2022. Também é conferencista religiosa e locutora. Casada com o deputado estadual Apóstolo Luiz Henrique (Republicanos). Confira os bairros:

Território 31: Cajazeiras e Barroso



Território 32: Conjunto Palmeiras e Jangurussu



Território 33: Parque Santa Maria, Ancuri e Pedras

Regional 10: Márcio Martins (União Brasil)

Vereador eleito em seu terceiro mandato consecutivo. É produtor cultural com atuação na cultura popular e na luta pela causa do autismo. Aliado de Capitão Wagner (União Brasil), apoiou André Fernandes (PL) contra Evandro no 2º turno.

Território 34: Parque São José, Novo Mondubim, Canindezinho, Conjunto Esperança, Parque Santa Rosa, Parque Presidente Vargas e Aracapé



Território 35: Maraponga, Jardim Cearense, Mondubim e Vila Manoel Sátiro

Regional 11: Júlio Costa

É técnico legislativo da Alece desde 1990, tendo desempenhado as funções de assessor parlamentar e chefe de gabinete na presidência da Assembleia entre os períodos de 2013 a 2018, nas gestões de Zezinho Albuquerque (PP) como presidente. Formado em Pedagogia e pós-graduado em Administração Legislativa. Confira os bairros:

Território 36: Pici, Bela Vista, Panamericano, Couto Fernandes e Demócrito Rocha



Território 37: Autran Nunes, Dom Lustosa, Henrique Jorge, Jóquei Clube e João XXIII

Territó

Regional 12: Adams Gomes

Filho do ex-deputado estadual Tin Gomes (PDT), foi superintendente Adjunto da Autarquia de Urbanismo e Paisagismo de Fortaleza (UrbFor), entre 2017 e 2020, e atuou na Secretaria Executiva Regional 4 entre 2021 e 2023. Em 2022, assumiu como vereador em exercício pela 19° Legislatura.

Território 1: Centro, Moura Brasil e Praia de Iracema

