André Figueiredo, presidente nacional do PDT, prega neutralidade no 2º turno em Fortaleza

Derrotado nas urnas, prefeito José Sarto não declarou ainda se apoiará alguma candidatura no segundo turno

O presidente nacional do PDT, deputado federal André Figueiredo (PDT-CE) postou uma nota pública, na tarde desta quinta-feira, 10, pregando que a neutralidade diante da disputa do segundo turno em Fortaleza é a 'postura mais adequada'.



Na nota, o deputado afirma que os dois candidatos que disputam o segundo turno representam caminhos que 'não estão alinhados aos princípios e bandeiras' que defende, além de não agradarem ao modelo de gestão que considera adequado para o Ceará e sua capital.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Dessa forma, prega que a neutralidade partidária no momento é a postura que considera mais adequada, 'respeitando os posicionamentos individuais' dos integrantes do partido. Por fim, ressalta que pessoalmente irá seguir o alinhamento nacional do partido.