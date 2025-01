Massapê: Ozires acusa gestão anterior de reter empréstimos consignados

Ozires Pontes (PSDB), prefeito de Massapê, distante 248,93 km de Fortaleza, afirmou que a gestão anterior, da ex-prefeita Aline Albuquerque (Republicanos), reteve empréstimos de servidores consignados de cerca de R$ 592 mil.

Em live publicada nas suas redes sociais, o prefeito alega que a administração passada deixou de pagar R$ 246.338,00 referentes a todo o ano de 2024 para o Bradesco. Além disso, haveria outro débito, mas com o Banco do Brasil, no valor de R$ 346 mil.