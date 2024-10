Massapê: Ozires vence prefeita em disputa que teve apoio do irmão da opositora

A disputa envolvendo familiares já é uma espécie de tradição na cidade do interior cearense. Pouco mais de 100 votos definiram a disputa

Na cidade de Massapê, a 248km de Fortaleza, a eleição municipal deste ano manteve uma tradição de briga na família Albuquerque.

Com a apuração 100% realizada, Ozires (PSDB) foi eleito prefeito com 13.718 votos (49,79%), em uma disputa muito acirrada com a atual prefeita, Aline Albuquerque Lora (Republicanos), que teve 13.612. O fato principal mais inusitado é que a pequena distância de apenas 106 votos entre os candidatos não é a grande curiosidade da disputa.