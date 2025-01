Câmara de Reriutaba aprova reajuste de 7,1% do piso salarial dos professores

O valor do reajuste superou o piso do Governo Federal, que está em 6,27% para a classe dos magistério

A Câmara de Vereadores do município de Reriutaba, distante 301,01 km de Fortaleza, aprovou na quarta-feira, 29, o reajuste de 7,1% do piso salarial dos professores. O valor supera os 6,27%, piso do Governo Federal e o da capital cearense.

O prefeito Pedro Humberto (PSB) esteve presente na Câmara e celebrou a aprovação do texto que valoriza os magistrados e profissionais da educação.